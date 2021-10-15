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Virgin Galacitc отложила старт коммерческих суборбитальных полетов

Virgin Galacitc отложила старт коммерческих суборбитальных полетов

Начало коммерческих суборбитальных полетов перенесла на конец 2022 года компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, 14 октября сообщает пресс-служба компании.

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