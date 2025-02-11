В Тюмени из-за аварии на сутки без горячей воды и тепла остались более 150 жилых домов и соцобъекты

В одном из микрорайонов Тюмени почти 150 многоквартирных жилых домов, а также частные дома, школы, детские сады и больница остались на сутки без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях компании-концессионера УСТЭК (один из акционеров «Корпорация СТС»).