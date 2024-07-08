Новые здания для Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, а также для СУНЦ УрФУ смогут вместить до 9 тысяч студентов.
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Новые здания для Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, а также для СУНЦ УрФУ смогут вместить до 9 тысяч студентов.
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