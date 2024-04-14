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Тюкавин забил 10-й гол в РПЛ. Больше только у Кордобы и Кассьерры

Форвард «Динамо» отметился голом в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Уралом». Тюкавин идет на 3-м месте в списке бомбардиров РПЛ.

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