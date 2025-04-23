БлокнотРУ Вашингтон готов переключится на другие проблемы, не связанные с украинским кризисом.
Киев оказался балластом: Трамп и Рубио готовят выход США из украинского тупика
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Да какие переговоры могут быть с Украиной. даже американцам надоело все это.
Ответить
17 час.
Галина Малыхина
Тармп уже бывший содя по высказыванию Келлога "Специальный представитель американского президента Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News выразил поддержку жёстким высказываниям госсекретаря Марко Рубио и бывшего президента Дональда Трампа, которые ранее заявили о возможности выхода США из переговорного процесса." ???
Ответить
15 час.
Свежие комментарии