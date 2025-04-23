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Киев оказался балластом: Трамп и Рубио готовят выход США из украинского тупика

Киев оказался балластом: Трамп и Рубио готовят выход США из украинского тупика

БлокнотРУ Вашингтон готов переключится на другие проблемы, не связанные с украинским кризисом.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Да какие переговоры могут быть с Украиной. даже американцам надоело все это.
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17 час.
Галина Малыхина
Тармп уже бывший содя по высказыванию Келлога &quot;Специальный представитель американского президента Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News выразил поддержку жёстким высказываниям госсекретаря Марко Рубио и бывшего президента Дональда Трампа, которые ранее заявили о возможности выхода США из переговорного процесса.&quot; ???
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15 час.
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