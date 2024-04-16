Багреева: к нацпроекту присоединились компании туристической отрасли Москвы

К нацпроекту «Производительность труда» присоединилось девять московских компаний туристической отрасли – отели «Метрополь» и «Шератон», отели сети Cosmos, апарт-отели YE’S и другие, рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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