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Закон и Порядок

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Рынок соискателя, сворачивание удалёнки в России и 15 лет тюрьмы за враньё в резюме

Рынок соискателя, сворачивание удалёнки в России и 15 лет тюрьмы за враньё в резюме

1. Дефицит кадров в России усугубился, поэтому всё больше компаний готовы брать сотрудников вообще без опыта работы, обучать их за свой счёт и даже платить стипендию в процессе обучения (ссылка): "Тренд сейчас поменялся полярно: теперь соискатель важнее работодателя, он формулирует условия и предложение.

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