БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗАПАД НАРУШИЛ ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ РАДИ УКРАИНЫ: РИТОРИКУ УСТРАШЕНИЯ РОССИИ ВЫКРУТИЛИ НА ПОЛНУЮ

ЗАПАД НАРУШИЛ ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ РАДИ УКРАИНЫ: РИТОРИКУ УСТРАШЕНИЯ РОССИИ ВЫКРУТИЛИ НА ПОЛНУЮ

ФОТО: BOCHAROV DENIS/GLOBALLOOKPRESS Запад нарушил своё последнее табу ради Украины. Теперь США и ЕС готовы мириться даже с откровенно террористическими атаками своей марионетки.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так и России надо проводить террористические операции в ЕС, США, не сами так там и желающих хватит, главное их направить в нужное русло... Подогреть афроамериканцев, им не только ноги задницы вылизывать будут... И в ЕС не лучше, дезу что Брюссель дал согласие на выдворение беженцев на родину и там понесется...
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