ЗАПАД НАРУШИЛ ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ РАДИ УКРАИНЫ: РИТОРИКУ УСТРАШЕНИЯ РОССИИ ВЫКРУТИЛИ НА ПОЛНУЮ

ФОТО: BOCHAROV DENIS/GLOBALLOOKPRESS Запад нарушил своё последнее табу ради Украины. Теперь США и ЕС готовы мириться даже с откровенно террористическими атаками своей марионетки.
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