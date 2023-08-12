ЗАПАД НАРУШИЛ ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ РАДИ УКРАИНЫ: РИТОРИКУ УСТРАШЕНИЯ РОССИИ ВЫКРУТИЛИ НА ПОЛНУЮ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так и России надо проводить террористические операции в ЕС, США, не сами так там и желающих хватит, главное их направить в нужное русло... Подогреть афроамериканцев, им не только ноги задницы вылизывать будут... И в ЕС не лучше, дезу что Брюссель дал согласие на выдворение беженцев на родину и там понесется...