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Еще одно преступление против участников СВО

Еще одно преступление против участников СВО

В Туапсинском районе Краснодарского края в ночь с 4 на 5 августа произошло нападение на троих мужчин.

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Комментарии
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Nik Nik
В Туапсинском районе Краснодарского края... А там еще действуют законы РФ? Похоже скоро армянская диаспора присоединит Краснодарский край к Армении.
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1 час.
Ловчий
А где же сослуживцы погибших? Или своих все же бросаем?
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1 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Там вся полиция нерусская, чего ждать?!
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16 мин.

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