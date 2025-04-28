12 очков Медведева – лучший результат тура РПЛ. Еще в топ-3 полузащитники «Рубина» Безруков и Иванов

Вратарь отбил пенальти в матче с «Ахматом» на 114-й минуте, чем помог «Пари НН» одержать победу 1:0. Всего за игру у него 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +4 за сухой матч, +1 за сэйвы, +5 за отбитый пенальти).