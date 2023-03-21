Politico: Страны «Оси зла» сближаются на почве противостояния с США

Своей непродуманной политикой по включению тех или иных стран в потенциальные противники (или как их часто называют в «Ось зла») Соединённые Штаты (видимо, продолжая ассоциировать себя исключительно с добром, добродетелью - прим.
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