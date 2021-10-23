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Немцы ответили на угрозы Берлина в адрес Москвы

Немцы ответили на угрозы Берлина в адрес Москвы

Немцы ответили на угрозы Берлина в адрес Москвы Глеб ЖуковАудитория немецкого издания «Die Zeit» раскритиковала заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.

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