Тара Рид сильно похудела: как сейчас выглядит актриса

Когда-то Тара Рид была одной из главных звезд молодежного кино. Зрители полюбили ее за роль в «Американском пироге», а поклонники «Клиники» запомнили по ярким появлениям в сериале.
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