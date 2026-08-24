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Открытие флагманского IDOL: перформанс Шахри Амирхановой и дарк-принц Тихон за диджей-пультом

Открытие флагманского IDOL: перформанс Шахри Амирхановой и дарк-принц Тихон за диджей-пультом

Новый фэшн-адрес на Большой Конюшенной посетили Анастасия и Доминика Климова, Анатолий Тимощук, Полина Сидихина, Марина Гисич.

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