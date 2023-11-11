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Пятый канал

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«Не нужно этого делать»: Илон Маск дал совет Зеленскому

«Не нужно этого делать»: Илон Маск дал совет Зеленскому

Американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского остановить попытку контрнаступления и начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а «не уничтожать в окопах всю украинскую молодежь».

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