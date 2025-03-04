Сенатор Косачев: Зеленский ищет возможности наладить отношения с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский ищет любые возможности наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после недавней словесной перепалки, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
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