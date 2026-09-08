Jensen Ackles' Acting Debut Was In This Award-Winning '90s PBS Kids TV Show

Long before he took on the role of Dean Winchester in "Supernatural," Jensen Ackles made his TV debut in an episode of the Texas-set kids show "Wishbone.
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