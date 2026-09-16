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Донецкая группа новостей

191 подписчик

А подскажите,на какую статью тянет такая деятельность админа канала Торезский кряж?

А подскажите,на какую статью тянет такая деятельность админа канала Торезский кряж?

А подскажите,на какую статью тянет такая деятельность админа канала Торезский кряж? И да,я так понимаю,он был один из тех кто писал на меня жалобы? Если есть юристы, осветите пожалуйста этот вопрос,по какой статье можно привлечь? Оскорбления,угрозы, буллинг, хотелось бы тоже увидеть видео с извинениями,да и на человека посмотреть https://t.

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