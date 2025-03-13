БлокнотРУ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить приём региональных абитуриентов в высшие учебные заведения Москвы, Петербурга и Казани.
«Неудачники»: на крепостное право в образовании похожа инициатива Матвиенко закрыть вузы для приезжих абитуриентов - нарушается ли Конституция
Комментарии
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Alex Nемо
Мигранты и их отродья не должны учиться в России, а тем более поступать на бюджетные места в Российских ВУЗах! Бюджетные места исключительно для россиян (родившихся в любом регионе России у родителей коренной национальности России!)! Хотя для Матвиенко, и ей подобным, старающимся вырастить поколения потребителей - таланты из русского народа это угроза. Поэтому их нужно приписать к хозяйским фермам, а вот тупые мигранты это избирательная база, потому как пока они свой голос не поднимают, а все запросы мигрантов оплачиваются из карманов российских налогоплательщиков.
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6 час.
sa
svet alex
Матвиенко - советского воспитания. Таких из кресла только вперед ногами. Ей давно уже пора на пенсию, а она еще какие-то идеи бредовые выдвигает. Думать надо сначала, прежде чем ляпнуть!
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Разогнать и ГД и СФ, заново сформировать, но не в таком количестве!
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3 час.
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