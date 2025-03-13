«Неудачники»: на крепостное право в образовании похожа инициатива Матвиенко закрыть вузы для приезжих абитуриентов - нарушается ли Конституция

Alex Nемо

Мигранты и их отродья не должны учиться в России, а тем более поступать на бюджетные места в Российских ВУЗах! Бюджетные места исключительно для россиян (родившихся в любом регионе России у родителей коренной национальности России!)! Хотя для Матвиенко, и ей подобным, старающимся вырастить поколения потребителей - таланты из русского народа это угроза. Поэтому их нужно приписать к хозяйским фермам, а вот тупые мигранты это избирательная база, потому как пока они свой голос не поднимают, а все запросы мигрантов оплачиваются из карманов российских налогоплательщиков.