Китайская компания Chery зарегистрировала в России два новых бренда

Первый — это уже дебютировавший на российском рынке Exlantix. Под этой маркой в нашей стране будет представлен электрический седан ES, локальная премьера которого состоялась еще в конце прошлого года, но старт продаж пока не объявили.
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