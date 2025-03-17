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Царьград

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ООО 'Гугл' задолжало российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей

ООО 'Гугл' задолжало российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей

ООО "Гугл" должно российским телеканалам более 91,5 квинтиллиона рублей. Реестр текущих требований включает 18 заявлений от 16 кредиторов на значительную сумму.

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