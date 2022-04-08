Большунов о зубной щетке, которую нашел в шапке после гонки Кубка мира: «Оставил на удачу. Куда ее девать-то»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о зубной щетке, которую решил сохранить на удачу.

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