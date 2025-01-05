Прославившийся боец Тута совершил еще один героический поступок

Глава Якутии Николаев: после ножевой схватки боец Тута взорвал склад ВСУ Якутский военнослужащий Андрей Григорьев с позывным Тута, получивший известность после ножевого боя с украинским бойцом, после сражения взорвал склад боеприпасов ВСУ, рассказал изданию KP.
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