Патрушев провел совещание для оценки ситуации с паводками и пожарами в регионах России

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел совещание по паводковой и пожароопасной обстановке в Гидрометцентре, где обсудили меры по стабилизации и минимизации последствий.
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