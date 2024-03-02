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Это называется - заметать следы

Это называется - заметать следы

Бундесвер пытается помешать распространению записи беседы немецких военных, обсуждавших удары по Крымскому мостуТо есть потомки фашистов обсуждают как бы по тихому с помощью своих ракет и своих (немецких) специалистов нанести удар по российской стратегической инфраструктуре.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Если вдруг последует удар по Крымскому мосту, нужно сразу бить по бундестагу иначе это будет очередное отодвигание красных линий. Так и до ударов по Кремлю доотодвигаемся
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