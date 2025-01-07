Knock Knock Knocking on Heaven’s Door – Ватикан использует “молоток”, чтобы проверить, мертв ли Папа?

31 декабря 2022 в монастыре Mater Ecclesia в Ватикане скончался Папа Римский Бенедикт XVI. Сразу же после объявления о его смерти в Интернете начали распространяться истории о том, что старший кардинал, известный как камерленго или “камергер”, получает задание засвидетельствовать смерть Папы.
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