МИД: если Германия решит изъять российскую собственность, то получит ответ

Если власти Германии решат изъять российскую недвижимости в Берлине, ответ будет адекватным. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии