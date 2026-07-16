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Авторадио

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Мошенники начали обманывать дачников под видом проверки счётчиков

Мошенники придумали новую схему обмана дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Аферисты звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счётчиков.

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