Мошенники начали обманывать дачников под видом проверки счётчиков

Мошенники придумали новую схему обмана дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Аферисты звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счётчиков.
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