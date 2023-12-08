Резидент ТОР снабжает жителей Чукотки свежими тепличными овощами по цене ниже привозных

Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" индивидуальный предприниматель Павел Макатров наладил выращивание овощей и зелени в суровых условиях Крайнего Севера, применяя инструменты государственной поддержки.
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