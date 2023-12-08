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Закон, порядок, государство

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Резидент ТОР снабжает жителей Чукотки свежими тепличными овощами по цене ниже привозных

Резидент ТОР снабжает жителей Чукотки свежими тепличными овощами по цене ниже привозных

Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" индивидуальный предприниматель Павел Макатров наладил выращивание овощей и зелени в суровых условиях Крайнего Севера, применяя инструменты государственной поддержки.

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