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Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы

Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы

Ракет для западных истребителей F-16, переданных Украине, катастрофически не хватает, и пилотам ВСУ приходится экономить каждый выстрел.

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