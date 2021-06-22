Уникальное явление: Лукашенко пересмотрел лауреатов госпремии 2020 года и у двоих забрал призы

Русская планетаПолитикаУникальное явление: Лукашенко пересмотрел лауреатов госпремии 2020 года и у двоих забрал призыПрезидент Беларуси Александр Лукашенко пересмотрел список лауреатов Государственной премии за 2020 год.Вернуться к статье112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКККрым НАШ КрымскийНовая Конституция РБ внушает надежду на перспективу отзыва дипломов на 5 (пять) лет у не справившихся с доверенными Народом должностными обязанностями у Белорусских юристов.Продуманно-умышленно подымают законопослушный Народ выходить на ПЛОЩАДЬ, отстаивать свои законные права и ущемлённые интересы.КККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийАлександр ПилюгинЕсли бы у нас с таким подходом оценивали работу чиновников, была бы жутчайшая текучка. Может перенять у них такой опыт, глядишь и что то и изменится.Комментировать
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