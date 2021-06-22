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Уникальное явление: Лукашенко пересмотрел лауреатов госпремии 2020 года и у двоих забрал призы

Уникальное явление: Лукашенко пересмотрел лауреатов госпремии 2020 года и у двоих забрал призы

Президент Беларуси Александр Лукашенко пересмотрел список лауреатов Государственной премии за 2020 год.

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Крым НАШ Крымский
Новая Конституция РБ внушает надежду на перспективу отзыва дипломов на 5 (пять) лет у не справившихся с доверенными Народом должностными обязанностями у Белорусских юристов.Продуманно-умышленно подымают законопослушный Народ выходить на ПЛОЩАДЬ, отстаивать свои законные права и ущемлённые интересы.
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Александр Пилюгин
Если бы у нас с таким подходом оценивали работу чиновников, была бы жутчайшая текучка. Может перенять у них такой опыт, глядишь и что то и изменится.

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