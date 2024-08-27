Группировка войск «Днепр» не допустила высадки ВСУ в районе Кинбурнской косы

Противотанковые расчеты артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили два катера и более 10 украинских боевиков, а также не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области.