БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

Киев бьет по танкерам с казахстанской нефтью, а Турция – союзник Астаны по ОТГ прикрывает его

Киев бьет по танкерам с казахстанской нефтью, а Турция – союзник Астаны по ОТГ прикрывает его

Марат НУРГОЖАЕВ  В результате атаки в ночь с 19 по 20 июля беспилотником танкера NELSA, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, на судне возник пожар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии