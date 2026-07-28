Киев бьет по танкерам с казахстанской нефтью, а Турция – союзник Астаны по ОТГ прикрывает его

Марат НУРГОЖАЕВ В результате атаки в ночь с 19 по 20 июля беспилотником танкера NELSA, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, на судне возник пожар.
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