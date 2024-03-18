Агропромышленный форум и международная выставка «АгроКомплекс» пройдут в Уфе

erid: 2VtzqxT2pgCУфа. Башкортостан. С 26 по 29 марта в Уфе, в выставочном комплексе «ЭКСПО», состоятся Агропромышленный форум и 34-я международная выставка «АгроКомплекс» (12+) — крупнейший смотр достижений отечественного АПК.
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