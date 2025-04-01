Во время работ в здании на улице Правды обнаружили старинный интерьер

В здании комбината газеты «Правда», расположенном в Беговом районе по адресу улица Правды, дом 24, построенном в 1930-х годах по проекту архитектора Пантелеймона Голосова, продолжаются противоаварийные работы.
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