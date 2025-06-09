В регионах России тарифы ЖКХ проиндексируют с 1 июля в среднем на 11,9%

В России с 1 июля произойдёт плановое повышение тарифов ЖКХ. В каждом регионе установлен свой порог увеличения, в среднем по стране тарифы проиндексируют на 11,9%, рассказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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