В регионах России тарифы ЖКХ проиндексируют с 1 июля в среднем на 11,9%

В России с 1 июля произойдёт плановое повышение тарифов ЖКХ. В каждом регионе установлен свой порог увеличения, в среднем по стране тарифы проиндексируют на 11,9%, рассказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.