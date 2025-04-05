Изобретены ногти, которые меняют цвет и отправляют текстовые сообщения

В маникюрном салоне будущего будет пахнуть морскими водорослями, а не акрилом. Исследователи из американского Университета Колорадо в Боулдере создали Bio-e-Nails - биоразлагаемые искусственные ногти, которые не только хорошо выглядят, но и могут отправлять текстовые сообщения и менять цвет в зависимости от температуры или солнечного света.
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