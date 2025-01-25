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Царьград

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ДНР: 23 обстрела за сутки, один погибший и трое раненых гражданских

ДНР: 23 обстрела за сутки, один погибший и трое раненых гражданских

Украинские войска 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 73 боеприпаса. В результате атак на горловском направлении один мирный житель погиб, трое гражданских получили ранения.

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