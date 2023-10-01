К Земле мчится катастрофа: территории просто исчезнут

Человечеству грозит страшная катастрофа: ученые предупредили Ученые заявили о рисках искусственного снижения яркости Солнца методами солнечной геоинжерении ради борьбы с последствиями глобального потепления, пишет ScienceAlert.
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