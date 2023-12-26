В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут участники организованной преступной группы, обвиняемые в хищении 73 млн рублей

Следственными органами СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовных дел в отношении 54-летнего бывшего главы Ленинск–Кузнецкого городского округа, 64-летнего бывшего заместителя главы по строительству, 57-летней председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 51-летней бывшей директора и 40-летнего главного инженера коммерческой организации.