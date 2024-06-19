В летнее время уезжают работать на дачу 65% россиян

Больше половины — 65% — опрошенных россиян перевелись летом на удаленку, что уехать за город. При этом каждый десятый принимает решение о дистанционном формате, даже несмотря на запрет начальства: респонденты покидают офис во время отпуска руководителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии