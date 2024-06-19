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В летнее время уезжают работать на дачу 65% россиян

В летнее время уезжают работать на дачу 65% россиян

Больше половины — 65% — опрошенных россиян перевелись летом на удаленку, что уехать за город. При этом каждый десятый принимает решение о дистанционном формате, даже несмотря на запрет начальства: респонденты покидают офис во время отпуска руководителя.

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