США не в состоянии одолеть хуситов

Reconquistador Спустя 10 месяцев после начала блокады Красного моря хуситами эксперты снова задаются вопросом, как удалось ополчению разгромить две международные военно-морские коалиции, пытавшиеся охранять жизненно важный морской маршрут, по которому ежегодно проходит товаров на сумму около 1 трлн долларов.
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