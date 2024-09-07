США не в состоянии одолеть хуситов

Reconquistador Спустя 10 месяцев после начала блокады Красного моря хуситами эксперты снова задаются вопросом, как удалось ополчению разгромить две международные военно-​морские коалиции, пытавшиеся охранять жизненно важный морской маршрут, по которому ежегодно проходит товаров на сумму около 1 трлн долларов.