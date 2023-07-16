Фото: администрация президента РФ Если противник будет использовать против России кассетные боеприпасы, то страна оставит за собой право на зеркальные действия.
Путин: Россия имеет право ответить на применение Киевом кассетных боеприпасов
Комментарии
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Лев Добрый
Надо, чтобы наш президент перестал говорить -РОССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО, а отвечать на вызовы бандеровцев мгновенно, вот тогда будет полный порядок в войсках!👀👍👈
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16 час.
Лев Добрый
УЖЕ: Подполковник Марочко: ВСУ нанесли удар по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами. Всем понятно, что без наркомана зе-ля вопрос не обошёлся!👀😱👈 Напрашивается удар по центру принятия решения! Здесь хорошо подходят слова президента Путина -РОСИЯ ИМЕЕТ ПРАВО!👀👍👈
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16 час.
ВИ
Валерий Иванов
Россия имеет право надувать щёки и грозно хмурить брови.
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16 час.
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