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Кабмин отобрал несколько новых исследовательских центров в сфере ИИ

Кабмин отобрал несколько новых исследовательских центров в сфере ИИ

При поддержке отечественного кабмина прошел отбор научно-образовательных организаций, которые получат господдержку на развитие отраслевых исследовательских центров в области искусственного интеллекта, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

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