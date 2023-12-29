Кабмин отобрал несколько новых исследовательских центров в сфере ИИ

При поддержке отечественного кабмина прошел отбор научно-образовательных организаций, которые получат господдержку на развитие отраслевых исследовательских центров в области искусственного интеллекта, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на пресс-службу Правительства России.
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