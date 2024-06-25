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Генерал Гурулёв вновь заявил о вранье в высоких кабинетах о ситуации на фронте

Генерал Гурулёв вновь заявил о вранье в высоких кабинетах о ситуации на фронте

Коллаж Царьграда.Сегодня 115K прочитали Базу в эфире тележурналиста Владимира Соловьёва накануне выдал генерал Андрей Гурулёв.

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