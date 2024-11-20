Общественная наблюдательная комиссия в Крыму

Члены крымской общественной наблюдательной комиссии осмотрели условия содержания заключенных. «В ходе покамерного обхода жалоб на действия сотрудников не поступало», - рассказал председатель комиссии Андрей Козарь, уточнив, что осматривались СИЗО-1 и СИЗО-2.
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