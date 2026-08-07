В Иванове полицейскими задержан подозреваемый в серии краж

В результате оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Фрунзенскому району города Иваново задержали подозреваемого в совершении серии краж на территории областного центра.
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