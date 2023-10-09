Минобороны РФ сообщило о масштабных потерях ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции. «На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики.