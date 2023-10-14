Четыре сценария поведения человечества при вторжение пришельцев

Писатели-фантасты и кинематографисты исследовали различные сценарии, которые могут произойти, если разумные существа с другой планеты или солнечной системы решат напасть на наш мир и положить конец жизни, какой мы ее знаем.
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