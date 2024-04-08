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В парках Москвы открылся беговой сезон

В парках Москвы открылся беговой сезон

В столичных парках начался беговой сезон. Новички могут стартовать с коротких дистанций, а опытные спортсмены — попробовать себя в беге на 20–30 километров по пересечённой местности со сложным рельефом и перепадами высот.

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